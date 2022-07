La Juve fa sul serio: Rabiot per la firma del bomber

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo grande attaccante: la chiave per il colpo si chiama Adrien Rabiot

Manca ancora più di un mese all’esordio in campionato contro il Sassuolo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Oltre trenta giorni nei quali il ds Cherubini ha tutta l’intenzione di puntellare e, se possibile, completare la rosa da consegnare all’allenatore livornese che il 10 luglio guiderà il raduno per la nuova stagione. Una stagione alla quale molto probabilmente non prenderà parte Adrien Rabiot, deciso a cambiare aria già nelle prossime settimane.

Il francese può rappresentare la pedina giusta per la ‘Vecchia Signora’ per arrivare al tanto desiderato colpo in attacco richiesto da Allegri nell’attuale sessione di calciomercato. Dopo la partenza di Morata, spunta una suggestiva ipotesi di scambio in Premier League: occhi in casa Liverpool.

Scambio con Klopp: la Juve pianifica lo scambio

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, l’asse di mercato tra Liverpool e Juventus potrebbe infiammarsi. Una delle pedine che potrebbe davvero dire addio ai ‘Reds’ allenati da Klopp è Roberto Firmino, in scadenza nel 2023 con il Liverpool e che piace da tempo alla Juventus. L’attaccante, secondo quanto riferito, può partire per circa 20 milioni di euro. Un’occasione che fa gola alla ‘Vecchia Signora’ che ha già in mente la carta giusta per provare a regalare a Massimiliano Allegri il forte bomber. Si tratta di Adrien Rabiot, anche lui in scadenza tra dodici mesi e accostato negli ultimi giorni proprio al Liverpool.

Jurgen Klopp vorrebbe proprio il francese per rinforzare la mediana del Liverpool, in vista del rilancio che ha in mente per tornare a vincere in Premier così come in Champions League. L’ex giocatore del PSG non rientra nei piani futuri della Juventus ed ha già chiesto la cessione nell’attuale sessione di mercato: il suo cartellino ha una valutazione di 15-18 milioni. Firmino, vista anche la concorrenza di Diogo Jota, può davvero salutare il Liverpool.

Roberto Firmino, nell’ultima stagione, ha collezionato 35 presenze con 11 reti e 5 assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere a Torino.