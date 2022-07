La Juve lo scarica subito: doppio colpo in Serie A

La Juventus ha pronta una cessione illustre che lascerà spazio al doppio colpo: così Allegri può davvero esultare

La stagione conclusa da un mese e mezzo a questa parte ha visto una Juventus decisamente deludente. Il quarto posto non può bastare, Massimiliano Allegri vuole tornare subito a lottare per il vertice in Serie A, con una rosa competitiva anche in vista della prossima Champions League. E l’allenatore sarà accontentato: Pogba e Di Maria sono vicinissimi, non saranno i soli a firmare per la Juventus.

Oltre all’ingresso di un nuovo centrale che rimpiazzi Chiellini (in attesa di conoscere il futuro di de Ligt) ed il sostituto di Dybala, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono rivolte alle corsie esterne. Uno dei punti dolenti dell’ultimo anno è stato proprio il gioco sugli esterni, con le corsie difensive che hanno spesso e volentieri deluso le aspettative.

Altro addio in difesa: la Juve ne compra due

Il giornalista Christian Luca Di Benedetto, su Twitter, ha rivelato quali saranno i piani della Juventus per le prossime settimane di calciomercato. Ed un nome su tutti è ormai quasi totalmente sicuro di salutare la ‘Vecchia Signora’ già nelle settimane che vedranno avvicinarsi l’esordio stagionale contro il Sassuolo a Ferragosto. “La Juventus ha detto ad Alex Sandro che non fa più parte dei piani della squadra“. Di Benedetto ha poi aggiunto quale sembra essere la strategia che la dirigenza bianconera adotterà per rimpiazzare il terzino brasiliano che, attualmente, è in scadenza contrattuale tra meno di dodici mesi.

“Si punta Molina a destra, per postare a sinistra De Sciglio con Cambiaso“. Un ultimo pensiero, infine, proprio per l’ex laterale del Porto che, se dovesse restare dopo l’attuale sessione di mercato, potrebbe davvero giocare poco: “Rischio fuori lista Champions per il brasiliano”. Nell’ultima stagione il brasiliano ha riservato ben poche prestazioni convincenti: la Juventus è pronta a voltare pagina, con il laterale 31enne destinato a lasciare la Torino bianconera.

Cambiaso dal Genoa e Molina dall’Udinese, gli esterni della Juventus potrebbero quindi vivere una rivoluzione: le prossime settimane ci diranno se la dirigenza torinese punterà su questi due nuovi profili.