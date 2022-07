Kessie al Barcellona, è UFFICIALE: clausola monstre

Attraverso i suoi canali, il Barcellona ha dato il benvenuto a Franck Kessie che è quindi ufficialmente un nuovo calciatore blaugrana

Un addio scontato, di cui si sapeva ormai da tempo. Kessie ha scelto il Barcellona e attende in trepidante attesa la possibilità di poter godere dell’ufficialità del suo passaggio agli ordini di Xavi. L’ivoriano è stato da poco annunciato dai social del club di Laporta, che hanno dato il benvenuto all’ormai ex centrocampista del Milan.

Un addio tra mille polemiche quello del ‘Presidente’ che, dopo aver garantito la firma sul rinnovo, ha poi ritrattato alzando la richiesta del nuovo ingaggio che ha portato poi alla rottura. Si chiude un rapporto nel migliore dei modi, grazie allo scudetto conquistato nel quale Kessie ha messo lo zampino proprio nella giornata della festa tricolore, contro il Sassuolo.

Kessie al Barcellona fino al 2026: la clausola è folle

Un contratto fino al 30 giugn0 2026, quello firmato dal centrocampista che vola dunque in Spagna e lascia il calcio italiano dopo le esperienza con Atalanta prima e Milan poi. Arriva inoltre il dettaglio che vede una clausola davvero importante inserita dal Barcellona nel contratto di Kessie: per poter partire, serviranno infatti non meno di 500 milioni di euro.