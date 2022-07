Niente scambio con de Ligt: dice sì al Barcellona

Novità importanti in casa Juventus: nelle ultime settimane de Ligt ha espresso la sua volontà di andar via, il big può dire sì al Barcellona

Il futuro del centrale olandese della Juventus, de Ligt, è sempre incerto. La sua voglia di competere su livelli sempre più alti può fare la differenza con la sua cessione che potrebbe avvenire prossimamente.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile scambio con il Manchester City, ma il talentuoso giocatore portoghese, Bernardo Silva, avrebbe detto sì al Barcellona. Sotto la gestione di Pep Guardiola ha cambiato anche posizione di campo passando più nella zona centrale di campo davvero come se fosse un regista aggiunto. Il club inglese non vorrebbe farlo partire, ma lui sarebbe entusiasta di un nuovo progetto alla corte di Xavi. La sua valutazione si aggira intorno ai 100 milioni, ma il club blaugrana potrebbe optare per arrivare a 60 per chiudere così definitivamente l’affare.

Calciomercato Juventus, de Ligt può dire addio

La Juventus dovrà monitorare così la situazione di de Ligt attentamente in vista delle prossime settimane. Il centrale olandese sarebbe entusiasta di un nuovo capitolo suggestivo della sua carriera. Nonostante la giovane età, l’ex Ajax ha le idee chiare per essere sempre al top. Con la Juventus sono arrivati due quarti posti e delusioni cocenti in Champions League: il difensore olandese potrebbe essere il sacrificato per poi allestire una rosa sempre più competitiva a Massimiliano Allegri.