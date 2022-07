Doppia beffa per la Juventus: scambio da urlo

La Juventus continua ad essere attiva sul fronte calciomercato, ma attenzione alle sirene dall’estero: possibile doppio sorpasso ai bianconeri

Tanti obiettivi nel mirino da parte della dirigenza della Juventus, che vorrebbe rinforzare così la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: sirene dalla Premier League.

Dopo il cambio di proprietà degli ultimi giorni, il Chelsea potrebbe piazzare colpi da urlo in vista della prossima stagione. Occhio sempre alla pista che porta al centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, che è stato accostato ultimamente in maniera costante al Manchester United. I Blues potrebbero pensare così ad uno scambio suggestivo, inserendo uno tra Kante e Jorginho, più una parte cash.

Lo stesso centrocampista italo-brasiliano, ex Napoli, è stato seguito a lungo dalla dirigenza bianconera così come l’olandese de Jong, pronto a cambiare aria. Un sacrificio importante per i blaugrana per ricavare un tesoretto utile ad operare sul mercato dopo i problemi finanziari.

Calciomercato Juventus, c’è sempre Jorginho in mente

Il contratto di Jorginho è in scadenza nel giugno 2023: così non avrebbe intenzione di rinnovare il suo legame con i “Blues”. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A dopo gli anni d’oro di Napoli. La Juventus l’ha seguito sempre a lungo per rinforzare il centrocampo bianconero, ma ora attenzione alle sirene dalla Premier League con il Chelsea pronto a rivoluzionare la rosa a disposizione di Tuchel.