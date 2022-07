Il Milan sorprende tutti in trequarti: talento in arrivo da un top club

Il Milan potrebbe seguire con attenzione il profilo di Reinier, talento di proprietà del Real Madrid di Carlo Ancelotti: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Paolo Maldini, che alla fine ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i rossoneri insieme a Ricky Massara, oggi si ritrova a Milanello per provare a tentare un nuovo assalto allo scudetto nella prossima stagione e cercare di migliorare gli ultimi buoni sprazzi fatti vedere nella parte finale del gironcino di Champions League.

I rossoneri, campioni d’Italia in carica, stavolta partiranno con i favori del pronostico e non giocheranno più il ruolo da outsider che tanto li aveva valorizzati nella scorsa annata, caratterizzata da alcuni elementi della rosa che hanno dato moltissimo ed altri che invece hanno davvero deluso in relazione alle aspettative. Uno di questi è senza dubbio Brahim Diaz, fantasista spagnolo di proprietà del Real Madrid.

Il giocatore iberico, dopo un grandissimo inizio segnato dai gol realizzata, basti pensare alla rete alla prima giornata contro la Sampdoria che è valsa i tre punti, si è spento con il passare della stagione per arrivare a diventare un comprimario all’interno della rosa con un unico, ma decisivo, guizzo all’interno della seconda parte di stagione: l’ottimo ingresso in campo nel derby di Milano contro i cugini dell’Inter all’inizio di febbraio.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la trequarti

In quest’ottica, in questa finestra estiva di calciomercato, il Milan potrebbe mettere nel nome un altro profilo del Real Madrid. Stiamo parlando di Reinier, fantasista brasiliano classe 2002 che l’ultima stagione ha giocato in prestito con la casacca del Borussia Dortmund. I rossoneri potrebbero adottare la formula di un trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto che andrebbe a beffare anche il Benfica, interessato al calciatore. Il Milan inoltre, in altre circostanze, ha già incontrati gli intermediari e agenti in Italia del calciatore, come raccontato da Calciomercato.it.