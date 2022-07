Romagnoli in chiusura con la Lazio: le cifre

Alessio Romagnoli è già virtualmente un nuovo calciatore della Lazio, raggiungerà Maurizio Sarri. Ecco i dettagli del suo nuovo contratto

Nonostante la partenza da capitano, Romagnoli ha pian piano perso il posto nella stagione in rossonero, superato nelle gerarchie da un sorprendente Kalulu. Sul futuro del numero 13 aleggiavano parecche ombre nel corso dell’anno, specie per presunte offerte a ribasso della dirigenza del Milan, ma con la scalata in panchina l’addio al termine del campionato è diventato pressochè certo.

Romagnoli, infine, si è tolto comunque lo sfizio di alzare uno Scudetto da capitano. Il suo ciclo al Milan, però, è ufficialmente terminato. Dopo essersi svincolato il difensore ha scelto la Lazio, squadra che probabilmente gli ha fornito le garanzie tecniche e di minutaggio che richiedeva.

Romagnoli alla Lazio: tutti i dettagli del nuovo contratto

Con i biancocelesti Romagnoli ha firmato un contratto di ben cinque anni. Il suo stipendio medio sarà di 3,4 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Dopo le sole 26 presenze complessive tra campionato e varie competizioni, per Alessio Romagnoli si apre un nuovo capitolo della carriera. Vedremo se la Lazio e Maurizio Sarri sapranno rivitalizzare il calciatore.