Milan-Roma, ci risiamo: ‘idea’ scambio a centrocampo

Con Renato Sanches che si raffredda ogni giorno di più, il Milan punta ad altro per il centrocampo è ritorna a guardare in casa Roma

L’asse che unisce Pioli e Mourinho è sempre stato vivo in queste prime avvisaglie di calciomercato, specialmente per l’affare Zaniolo, ormai apparentemente tramontato anche per il deciso inserimento della Juventus. Ora, però, potrebbe nascere un nuovo via vai di calciatori che accontenterebbe i due allenatori.

Con l’addio di Kessié e un Renato Sanches sempre più vicino al PSG, il Milan è sempre alla ricerca di un centrocampista che affianchi Tonali, Bennacer e il rientrante Pobega in rosa. Per questo, la nuova-vecchia ipotesi porterebbe a Jordan Veretout, nome già uscito spesso e volentieri nei colloqui tra Maldini e Massara.

Milan, torna di moda Veretout: lo scambio

Veretout non sarebbe l’unico nome a ritornare in auge. In passato i rossoneri hanno provato ad inserire Alexis Saelemaekers nella trattativa per Zaniolo, ma l’affare intricato non piaceva ai giallorossi. Non è detto, però, che il belga non possa ridiventare una pedina di scambio, questa volta per il centrocampista francese.

Un elemento del genere sulla corsia di destra può sempre far comodo a Mourinho, sia per la duttilità che per lo spirito di sacrificio. Veretout, invece, è fuori dai piani del tecnico portoghese, ancor più con l’arrivo di Matic, ed è pronto a salutare. Vedremo se si muoverà o meno con destinazione Milano.