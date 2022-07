Sanchez e non solo: sfuma la pista francese

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo: il club dice no ai recenti profili accostati direttamente dalla Serie A

Manca soltanto un mese al ritorno in campo della Serie A. Il Milan campione d’Italia dovrà provare a difendere il titolo da Inter e Juventus che si sono rinforzate pesantemente nell’attuale sessione di calciomercato. Pogba e Di Maria su tutti per Allegri, mentre i nerazzurri hanno recentemente riaccolto Lukaku, oltre alle firme di Mkhitaryan, Onana e Asllani.

Ecco quindi che le grandi del calcio italiano dovranno pensare anche alle cessioni, con non pochi esuberi sul piede di partenza in vista delle prossime settimane.

Niente Marsiglia: il club dice no

Sembra tuttavia destinata a sfumare definitivamente la pista francese per alcuni esuberi della Serie A. Se n’è parlato a lungo ma Alexis Sanchez non vestirà la maglia del Marsiglia. La società transalpina avrebbe infatti deciso di chiudere la porta all’acquisto non solo del cileno, in uscita ormai dall’Inter viste le scelte fatte da Marotta in attacco.

Sanchez, però, non è l’unico profilo che è stato accantonato dal Marsiglia per l’attuale sessione di mercato. Nemmeno Joaquin Correa, anche lui in uscita dall’Inter per la giusta offerta, non verrà più preso in considerazione dai transalpini. Infine, Dries Mertens, ormai svincolato dal Napoli e accostato alla squadra di Sampaoli, rimarrà un miraggio.

Il Marsiglia, dunque, anche per le difficoltà economiche vissute negli ultimi mesi, non proverà ad acquistare gli esuberi di lusso della Serie A.