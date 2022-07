Torna di moda per l’Inter: duello col Milan per il difensore

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tornare sul profilo di Yerry Mina, difensore centrale in passato accostato anche al Milan di Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato

La finestra estiva di calciomercato sta entrando nel vivo per le squadre italiane e non solo. L’Inter di Simone Inzaghi, all’inizio della scorsa settimana, ha iniziato il lavoro in gruppo dove ha trovato, anzi ritrovato, Romelu Lukaku, centravanti belga che ha scelto di vestire, di nuovo, i colori nerazzurri dopo l’esperienza fallimentare con il Chelsea al servizio di Thomas Tuchel.

L’Inter è al lavoro non soltanto per le entrate, ma anche e soprattutto per le uscite viste le esigenze e i paletti fissati da Suning per riuscire a rendere autonoma la gestione della società e dei trasferimenti. In quest’ottica, attenzione al nome di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco che piace, e non poco, al PSG ora passato nelle mani di Campos e Galtier. L’ex giocatore della Sampdoria viene valutato dalla Beneamata almeno 70 milioni di euro e le proposte della società francese sono arrivate finora a toccare i 65 milioni, c’è ancora quindi una sottile differenza che potrebbe essere colmata nei prossimi giorni.

Con la partenza di Skriniar, l’Inter dovrebbe andare ad operare per portare in rosa almeno due difensori centrali, considerando anche l’addio di Ranocchia e la situazione in bilico di Stefan de Vrij. Il nome caldissimo è quello di Bremer, ma occhio anche ad altri profili che andrebbero ad aggiungersi al brasiliano, fra questi spunta il nome di una vecchia fiamma: Yerry Mina, colombiano ora in forza all’Everton.

Calciomercato, per l’Inter ecco l’occasione Mina

Yerry Mina, con una valutazione di circa 20 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2023 con la maglia dell’Everton e l’Inter avrebbe fiutato l’occasione. Attenzione però alla concorrenza dei cugini, nonché campioni d’Italia, del Milan di Stefano Pioli. Anche i rossoneri infatti stanno cercando rinforzi al centro della difesa per l’annata che sta arrivando.