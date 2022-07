Nuovo tradimento in Serie A: sceglie la Juventus a zero

Dopo Pogba e Di Maria, la dirigenza della Juventus potrebbe mettere a segno un altro importante colpo a parametro zero

“So dove si va a parare se già parliamo di mercato. Se saranno sereni e motivati il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti”.

“La nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte”. In conferenza stampa dal ritiro del Napoli, Luciano Spalletti non ha nascosto la sua volontà di trattenere in rosa Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. Il difensore senegalese, però, è già ai saluti e diretto verso il Chelsea. Diversa invece la situazione di Mertens: dopo il gelo delle scorse settimane, le parti si sono riavvicinate sul rinnovo, ma l’attaccante belga resta svincolato e diverse big sono alla finestra.

Calciomercato, Juve alla finestra per Mertens

Mertens è stato già accostato alla Roma e alla Lazio di Sarri, e non è escluso che nelle prossime settimane, in caso di fumata nera con il club azzurro, possa fare un tentativo anche la Juventus. La società bianconera è infatti alla ricerca di un vice Vlahovic, un profilo esperto che conosca già la Serie A (proprio come Arnautovic), e il belga potrebbe sicuramente fare al caso della Juve. Il giocatore rappresenta un’importante occasione a parametro zero anche per Cherubini e Arrivabene. Staremo a vedere.