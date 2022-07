Nuovo obiettivo per il post de Ligt: la Juve fa la sua mossa

Con la partenza di de Ligt la Juve deve accelerare per blindare il sostituto, spunta un nuovo nome dalla Spagna che ha stupito in Champions League

Per Matthjis de Ligt è questione di poco tempo prima che faccia le valigie e parta alla volta della metropoli bavarese, dove ad attenderlo ci saranno rappresentanti e tifosi del Bayern in festa. Per la Juventus, invece, non si tratterà affatto di una sconfitta: con un bottino compreso tra gli 80 e i 90 milioni di euro la dirigenza bianconera potrà muoversi agevolmente sul mercato per chiudere il degno sostituto.

Ai volti noti di Kalidou Koulibaly del Napoli e Gleison Bremer del Torino – sebbene quest’ultimo abbia i fari puntati soprattutto dall’Inter per il post Skriniar – si sarebbe aggiunto da poco anche il profilo di Pau Torres. Difensore centrale di proprietà del Villarreal, abile in fase di copertura e di impostazione senza difficoltà alcuna, si è fatto conoscere dai bianconeri soprattutto nel corso delle due partite agli Ottavi di Finale di Champions League. Nello specifico in quella di ritorno durante la quale ha siglato persino la rete del 3-0, come ricordato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘.

Calciomercato, Pau Torres obiettivo nient’affatto economico

Sebbene abbia soltanto 25 anni e sia già un punto cardine della difesa della Nazionale spagnola, la Juventus difficilmente sarebbe disposta a cedere alla tentazione di pagare la clausola rescissoria prevista dal suo contratto. Si tratta di 65 milioni di euro cash. Il calciatore spagnolo avrebbe però detto di rendersi disponibile ad un dialogo, qualora ve ne fosse occasione, per riconsiderare queste cifre. Al momento però, scrive ‘calciomercato.it’, non c’è nulla di concreto. Sono state richieste soltanto alcune canoniche informazioni di rito, ma l’interesse della Juventus è certamente vivo.