Dal Napoli alla Juve: doppio big, servono 80 milioni

La Juventus pronta a scatenarsi, con un doppio colpo da sogno direttamente dal Napoli: serve una super offerta

Le vie del calciomercato sono infinite ma la Juventus, nelle ultime settimane, sembra stia percorrendo quelle giuste. Nonostante gli addii di giocatori importanti come Dybala e Chiellini, l’operato della dirigenza torinese è stato fino ad ora impeccabile. Dal ritorno di Paul Pogba in bianconero alla firma di Angel Di Maria, i grandi piani dell’estate juventina sono lontani dall’essere finiti.

Resta da definire il nodo centrale in difesa, visto che Matthijs de Ligt sembra sempre più lontano dalla squadra di Massimiliano Allegri ed è destinato a finire al Bayern Monaco. Con l’addio dell’olandese, il nome caldo rimane sempre quello di Kalidou Koulibaly, in scadenza tra meno di dodici mesi con il Napoli e destinato con ogni probabilità a salutare gli azzurri.

Non solo Koulibaly: la Juve si scatena

Le intenzioni della ‘Vecchia Signora’, però, non sembrano limitarsi al forte centrale del Napoli che De Laurentiis valuta oltre 30 milioni di euro. La dirigenza juventina proverebbe a mettere sul piatto anche un altro pilastro di Luciano Spalletti: si tratta di Piotr Zielinski. Il polacco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e la Juve potrebbe approfittarne, con una maxi offerta da sottoporre al presidente De Laurentiis.

60 milioni di euro sul piatto per tentare di strappare i due gioielli al Napoli. Una cifra che, però, non basta. De Laurentiis ha le idee ben chiare e per Koulibaly e Zielinski chiede non meno di 80 milioni di euro. Una richiesta alta, quasi tutto il tesoretto che deriverà dall’addio di de Ligt nelle prossime settimane.

Giorni caldi, dunque, per il futuro dei due talenti di Spalletti: Koulibaly e Zielinski tra i sogni della ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione.