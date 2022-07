Zaniolo alla Juve: Mourinho in pressing sull’erede

Zaniolo si avvicina a grandi passi alla Juventus: il piano della Roma è chiaro, adesso Mourinho può esultare per il sostituto

La stagione della Roma si è conclusa nel migliore dei modi, con la vittoria della Conference League contro il Feyenoord. Un successo che rilancia le aspettative della tifoseria in vista della nuova Serie A, che tra esattamente un mese, prenderà il via. Nell’attesa, però, le attenzioni sono tutte focalizzate sul calciomercato estivo e su quelle che potrebbero ancora essere le opzioni da percorrere per la dirigenza giallorossa.

Una di questa sembra avvicinare sempre di più all’addio alla Capitale di Nicolò Zaniolo. La Juventus non molla l’idea di strappare il talento giallorosso a Mourinho. Dopo le resistenze dei mesi scorsi, quest’estate sembra l’occasione giusta per vedere il passaggio di Zaniolo alla corte di Massimiliano Allegri. E la Roma? Mourinho non sembra preoccupato dalla cessione del suo talento e, anzi, è già in pressing sul big che rimpiazzerebbe Zaniolo: ecco i dettagli.

Addio Zaniolo, super sostituto: “7 milioni a stagione”

A parlarne oggi in edicola è il quotidiano ‘Repubblica‘ che sottolinea come Paulo Dybala possa essere il vero colpo per la Roma. Il primo grande nome che possa prendere sulle spalle la numero 10 che fu di Totti: in tal senso, Mourinho sarebbe in costante pressing per portare la ‘Joya’ nella Capitale. A discutere dell’approdo dell’argentino alla corte dello ‘Special One’ è anche Ilario Di Giovambattista che, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha rivelato alcuni dettagli di un affare che con il passare delle giornate può diventare sempre più probabile.

“La Roma sta chiudendo Zaniolo alla Juventus per poi definire l’acquisto di Dybala, per un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione”. Una rivelazione importante che dimostra come la società capitolina abbia tutta l’intenzione di rinforzarsi, nonostante il pesante addio del fantasista che ha siglato la rete decisiva nell’ultima finale di Conference League.

Il sogno Dybala sembra poter diventare sempre più concreto, con il passare delle settimane: la ‘Joya’ può vestire la maglia della Roma.