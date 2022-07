Asensio vicino a diventare bianconero: c’è l’inserimento

Marco Asensio continua a essere una delle occasioni di questo calciomercato estivo: il giocatore del Real Madrid può diventare bianconero

Il futuro di Marco Asensio ancora non è stato definito. L’attaccante del Real Madrid, con contratto in scadenza nel 2023, è uno dei giocatori scarificabili per la squadra di Carlo Ancelotti. Anche perché questa potrebbe essere l’ultima occasione per i ‘Blancos’ di monetizzare la sua uscita dal club.

Sulle tracce dello spagnolo continua a esserci la Juventus, che potrebbe sfruttare la situazione contrattuale per mettere a segno il colpo low cost. Ad anticipare la Juventus però potrebbe essere un club bianconero di Premier League.

Calciomercato Juventus, sfuma Asensio: inserimento del Newcastle

Marco Asensio è una delle grandi occasioni low cost di questo calciomercato estivo. Dopo sei anni con la maglia del Real Madrid, lo spagnolo è arrivato al suo ultimo anno di contratto con il club spagnolo. Questo e lo scarso minutaggio nei ‘Blancos’, hanno portato diversi club a puntare il mirino su di lui. Una maglia bianconera lo spagnolo potrebbe indossarla nella prossima stagione, ma non quella della Juventus.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, a inserirsi nella corsa per Marco Asensio sarebbe il Newcastle, che ora ha le possibilità economiche per convincere il Real Madrid e il giocatore. Dunque la Juventus potrebbe essere anticipata dal club inglese.