Doppia contropartita per il big: la proposta della Juve per battere l’Inter

La Juventus va all’assalto del difensore e prepara la proposta per superare l’Inter

La Juventus ha già piazzato due colpi grossi che hanno riportato grande entusiasmo all’ambiente bianconero. Paul Pogba e Angel Di Maria sono già in ritiro con la squadra ma le mosse di mercato della dirigenza non finiscono qui.

La Juventus non ha ancora chiarito del tutto la situazione di Matthijs De Ligt, ma nel frattempo si sta guardando attorno per rinforzare il reparto difensivo. Il nome caldo, dopo l’addio di Koulibaly, destinazione Londra, è quello di Bremer. Il brasiliano, però, sembra ormai sempre più vicino all’Inter. Di conseguenza i bianconeri hanno già adocchiato l’alternativa, anche questa volta in Serie A.

La Juve sacrifica Aké e Rovella per Milenkovic

Il giocatore in questione finito nel taccuino della Juventus è Nikola Milenkovic, obiettivo anche dell’Inter nel caso di addio a Skriniar. Il centrale serbo, ad un anno dalla scadenza del contratto con la Fiorentina, sembra destinato a fare il grande salto della carriera in una big.

La Juventus sta pensando di tentare l’affondo per Milenkovic e per convincere la Fiorentina potrebbe inserire delle contropartite, due su tutte Nicolò Rovella e Marley Aké, entrambi classe 2001. Due giovani di grande talento che potrebbero far gola alla Viola.