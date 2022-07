Bremer, l’Inter ci crede ancora: ecco quando incontra il Torino

Slitta l’incontro tra Inter e Torino per Bremer: ecco quando si incontreranno i due club

Nel giorno dell’addio al sogno Dybala per l’Inter, la società si concentra sul chiudere l’altro tormentone di mercato estivo. L’argentino vestirà la maglia della Roma e adesso per i nerazzurri la priorità assoluta è la chiusura dell’affare Bremer, nonostante il forte interesse della Juventus.

Il difensore brasiliano è conteso tra Inter e Juventus e ancora non si è arrivati a una conclusione. L’Inter vuole a tutti costi superare la concorrenza dei bianconeri e nella giornata di oggi ha in programma un incontro con il Torino per cercare di definire l’affare. L’incontro era previsto nel pomeriggio, intorno alle 14:00, ma è stato posticipato.

Inter-Torino: incontro posticipato a questa sera

L’Inter incontrerà, infatti, il Torino nella giornata di oggi ma a ora di cena. I due club continueranno a discutere dell’affare in quello che sembra ormai un momento cruciale per la decisione definitiva. I nerazzurri rimangono fermi sull’offerta di 30 milioni di euro più bonus. La speranza di Marotta e Ausilio è che Bremer continui a dare la priorità all’Inter, nonostante il pressing della Juventus che potrebbe offrire anche più rispetto ai rivali.