Addio Inter, la Juventus raddoppia

La dirigenza della Juventus pensa già al post de Ligt: il doppio colpo che rischia di beffare Marotta e l’Inter

“Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare”.

“Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto”. Alla fine ha vinto il Bayern Monaco: la Juventus ha accettato l’ultimo rilancio del club bavarese e si appresta a salutare de Ligt. Solo qualche settimana fa Maurizio Arrivabene aveva già annunciato le intenzioni del difensore olandese: il suo addio è ora realtà e in casa bianconera sarà subito caccia al sostituto. La Juve reinvestirà gran parte della cifra incassata dai tedeschi, circa 80 milioni di euro complessivi.

Calciomercato Juventus, Bremer più Milenkovic

Il nome più caldo di queste ore è quello di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano del Torino sembrava promesso all’Inter, ma il mancato accordo con i granata e la cessione di de Ligt potrebbero far balzare la Juventus in pole. Cairo non fa sconti e chiede almeno 40-50 milioni di euro per il centrale. Ma non solo Bremer, come raccontato nelle ultime ore da ‘Calciomercato.it’. In Serie A gli occhi della società bianconera sono puntati anche su Milenkovic della Fiorentina. Non è da escludere il possibile doppio colpo per il post de Ligt, adesso le risorse non mancano. E anche il difensore serbo è seguito dall’Inter. Marotta rischia la doppia beffa.