Lo offrono anche alla Juventus: il Milan è avvisato

Le ultime notizie riguardanti il calciomercato della Juventus parlano di un calciatore, seguito dal Milan, offerto anche al club bianconero

Si accende il calciomercato della Juventus. ‘La Vecchia Signora’ ha concluso la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, per la quale manca praticamente soltanto l’ufficialità. I tedeschi sono riusciti a convincere il club torinese con un rilancio rispetto alla prima offerta da 70 milioni di euro più 10 di bonus. È stata indubbiamente decisiva la volontà del calciatore, che ha desiderato fortemente questo trasferimento.

Ora il direttore sportivo Federico Cherubini premerà sull’acceleratore in ottica acquisti, sfruttando l’entrata economica importante. In particolare, vorrebbe strappare Gleison Bremer all’Inter. La ‘Beneamata’ vanta un accordo da tempo col centrale brasiliano di proprietà del Torino, ma la società bianconera tiene d’occhio la situazione, pronta ad inserirsi nel caso i rivali nerazzurri non riuscissero a chiudere. Nel frattempo, sarebbe stato offerto alla Juve un calciatore seguito con interesse dal Milan.

Calciomercato Juventus, offerto Fekir: c’è anche il Milan

Stiamo parlando di Nabil Fekir, trequartista in forza al Betis. Lo scorso gennaio il francese classe ’93 aveva rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026 e la sua valutazione attuale si attesta sui 35 milioni di euro. L’entourage dell’ex Lione ha proposto di recente il cartellino del proprio assistito ai rossoneri, che tengono in sospeso tale opzione aspettando di capire come evolverà la trattativa col Club Brugge per De Ketelaere, e adesso sembra ci stiano provando pure con la Juventus. Il prezzo è considerevole, dunque non è scontato ovviamente che ‘La Vecchia Signora’ decida di approfondire il discorso. Il nome, però, è sul tavolo e verrà valutato. Chissà che Fekir non possa davvero sbarcare in Serie A nelle prossime settimane.