Non solo Bremer, altro sgarbo all’Inter: Juve agguerrita

Ancora duello a distanza tra Juventus e Inter: il futuro di Bremer è ancora incerto, in giornata la decisione definitiva ma attenzione

Dopo l’addio di de Ligt, ormai ad un passo dal Bayern Monaco, la Juventus intende fare sul serio rinforzando il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juventus potrebbe avere la meglio sul centrale brasiliano del Torino, Bremer, seguito a lungo anche dall’Inter che ora non molla la presa. Successivamente è nata una vera e propria asta con i bianconeri che hanno offerto leggermente in più rispetto ai nerazzurri. In giornata potrebbe arrivare la risposta ufficiale del difensore granata, che aveva dato già la sua parola a Marotta.

Dopo l’addio di de Ligt, la Juventus è tornata sempre più agguerrita per arrivare a profili importanti in difesa. Ma attenzione ad un’altra pista proveniente sempre dalla Serie A con un altro difensore nel mirino.

Calciomercato, Milenkovic l’altro nome che piace

Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti anche per il centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che potrebbe dire addio ai viola per una nuova avventura entusiasmante. Anche l’Inter ci aveva pensato per rinforzare il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi: ora potrebbe esserci una nuova beffa per i nerazzurri con la Juventus che sembra sempre più attiva per finalizzare le prossime operazioni di calciomercato. Profili interessanti per affrontare al meglio la prossima stagione: dopo l’addio di de Ligt, i bianconeri vogliono regalare altri colpi sul mercato dopo gli arrivi di Pogba e di Di Maria. Giornate ricche di colpi di scena per provare a mettere a segno innesti di assoluto valore.