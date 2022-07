Niente addio alla Juventus: “Fake news”

Smentita la notizia di un addio imminente del big dalla Juventus

La Juventus ha piazzato un altro grande colpo del calibro di Gleison Bremer, superando la concorrenza dell’Inter e colmando la partenza di De Ligt. Adesso i bianconeri sono a caccia di un attaccante ma guardano anche al fronte uscite.

Tra i possibili partenti ci sarebbe Alex Sandro, reduce da una stagione tutt’altro che positiva, forse la peggiore da quando veste la maglia bianconera. Nonostante abbia giocato con buona continuità non ha convinto a pieno la società. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e il rinnovo non è ancora arrivato, visti anche i 31 anni che lasciano notevoli dubbi sul suo rendimento futuro.

Juventus, Alex Sandro separato in casa? La smentita

La notizia, che circola da tempo, secondo cui #AlexSandro sarebbe un separato in casa alla #Juventus, è una fake news — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 22, 2022

Massimiliano Allegri, però, ha dimostrato di avere grande stima per Alex Sandro. Il tecnico toscano lo considera, di fatto, un suo ‘fedelissimo’ e difficilmente vorrà rinunciarci. Secondo quanto riportato dal tweet di Mirko Nicolino, la notizia secondo qui Alex Sandro sarebbe un separato in casa, è una fake news.