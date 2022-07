Il Chelsea torna alla carica con l’Inter: affare da 70 milioni

Tuchel riaccende la pista per un vecchio pallino dell’Inter: sul piatto c’è anche un esubero che piace alla Lazio

Il Chelsea è in versione piglia tutto. Dopo il doppio colpo Sterling-Koulibaly, Tuchel non si accontenta e starebbe pensando di tornare alla carica con l’Inter per uno suo pupillo. I Blues hanno perso a zero Rudiger e Christensen in questa sessione di mercato e c’è il bisogno di sostituirli adeguatamente.

Per questo motivo, il nome di Skriniar potrebbe tornare di moda. Al momento a Tuchel manca una pedina di spessore da affiancare a Koulibaly e a Thiago Silva nella sua canonica difesa a tre e lo slovacco sarebbe l’ideale per ricoprire il ruolo di centrodestra.

Chelsea, rispunta Skriniar: 55 milioni più Emerson Palmieri

L’offerta che i londinesi potrebbero mettere sul piatto è di 55 milioni, a cui si aggiungerebbe Emerson Palmieri come contropartita tecnica, dati i problemi fisici con cui sta convivendo Gosens. Marotta, però, ha già espresso chiaramente di volere 70 milioni cash per il suo difensore.

Emerson, però, è uno degli obiettivi di Maurizio Sarri alla Lazio. Se i biancocelesti affondassero il colpo per il Chelsea ci sarebbe la possibilità di rimpolpare l’offerta. Skriniar, comunque, continua ad essere al centro di numerose vicende di mercato. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà il suo futuro.