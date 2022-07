Inter, triplice ‘minaccia’ per Skriniar: ecco cosa succede

Continua a essere al centro del calciomercato in uscita dell’Inter il difensore Milan Skriniar: triplice minaccia

La permanenza di Milan Skriniar o l’addio, continua a essere uno degli argomenti principali del calciomercato estivo dell’Inter. I nerazzurri dopo aver visto sfumare la pista che portava a Gleison Bremer, difensore che ha scelto la Juventus, potrebbero dire addio anche a una colonna della retroguardia interista: Milan Skriniar.

Dopo l’ottima stagione disputata con la maglia dell’Inter, il difensore slovacco è finito nel mirino di diversi top club europei, in particolare del PSG. Per Skriniar potrebbe esserci una triplice minaccia europea, con una sola squadra in pole position.

Calciomercato Inter, tre club su Skriniar: in pole c’è il PSG

Il calciomercato dell’Inter in questo momento ruota anche attorno al nome di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è finito nel mirino di diversi top club europei, tre in particolare.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, il Chelsea da tempo avrebbe mostrato interesse per Skriniar, pensando anche a uno scambio con Lukaku. L’Inter però vorrebbe solo un’offerta cash da almeno 65-70 milioni di euro, prezzo che avrebbe scoraggiato i ‘Blues’. Il PSG invece continua a fare sul serio per il centrale dell’Inter, con il quale avrebbe già stabilito alcune condizioni personali. Skriniar vorrebbe trasferirsi al PSG, ma il club francese continua a ritenere troppo alto il prezzo. Infine ci sarebbe anche il Tottenham, che però al momento avrebbe come priorità quella di piazzare qualche esubero. Dunque in pole sembrerebbe esserci sempre il PSG, anche se l’offerta giusta non è ancora arrivata.