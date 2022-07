L’Inter si inserisce per l’obiettivo della Juventus: tentativo all’estero

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe inserirsi per il profilo di Pau Torres, difensore centrale del Villarreal nel mirino della Juventus di Allegri: le ultimissime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in questa sessione di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione. I nerazzurri, dopo un mese di giugno all’insegna degli arrivi con la ciliegina di Romelu Lukaku, stanno vivendo un luglio quasi da incubo.

Prima è sfumata la pista che portava a Paulo Dybala, attaccante passato a parametro zero alla Roma di Josè Mourinho dopo l’anticipo, di alcune settimane, di Beppe Marotta su tutta la concorrenza. Poi, forse la più pesante, il mancato arrivo ad Appiano Gentile di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino che aveva un accordo con l’Inter già da diverso tempo, ma che, viste le cifre offerte dalla Juventus al club granata, ha sposato la causa della Vecchia Signora stravolgendo i piani in sede di calciomercato dei nerazzurri.

L’Inter infatti, dopo il mancato arrivo a Milan di Gleison Bremer, sta cercando delle alternative, mentre prova a trattenere, e non sarà facilissimo, Milan Skriniar. Nonostante il difensore slovacco voglia continuare a vestire la maglia nerazzurra, al momento sembra essere lui l’uomo con più mercato della rosa dell’Inter e il candidato a far incassare alla società quelle cifre richieste e imposte da Suning per abbassare la pressione sulle casse societarie.

Calciomercato Inter, nuova alternativa in difesa

Se Skriniar dovesse quindi partire alla giusta offerta e lasciare l’Inter, la società nerazzurra potrebbe tuffarsi sul profilo di Pau Torres. Il difensore centrale del Villarreal, protagonista nella scorsa Champions League, è un serio obiettivo anche della Juventus di Massimiliano Allegri ed ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. L’Inter vorrebbe tentare la strada del prestito con diritto, ma al momento c’è il muro totale del club spagnolo su questa possibilità, viste anche le richieste arrivate per Pau Torres.