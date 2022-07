Simeone lo sacrifica: che occasione per Milan e Juventus

L’Atletico Madrid ha deciso che per aggiustare il bilancio verrà sacrificato un giocatore: occasione per Juventus e Milan

Il calciomercato estivo è ormai entrato in una delle fasi più bollenti. Con la nuova stagione che sta per iniziare i club accelerano le trattative sia in entrata che in uscita. Chi sembrerebbe avere bisogno di qualche uscita in più in questo momento sembrerebbe essere l’Atletico Madrid di Simeone, che dovrà sacrificare qualche giocatore per risanare il bilancio.

Il prescelto per essere sacrificato in questa sessione estiva per i trasferimenti sembrerebbe essere un attaccante, così potrebbe nascere una nuova occasione per Milan e Juventus. Intreccio anche con Morata.

Calciomercato, l’Atletico sacrifica Carrasco: occasione per Juventus e Milan

Il futuro di Yannick Carrasco torna nuovamente in bilico. Il talento belga dopo aver lasciato l’Atletico Madrid nel 2018 per volare in Cina, è tornato a vestire la maglia dei Colchoneros diventando protagonista. Adesso però il suo futuro potrebbe nuovamente cambiare.

Infatti, come riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe bisogno di cedere qualche giocatore per abbassare il monte ingaggi e tra i giocatori sacrificabili sembrerebbe esserci Yannick Carrasco. Sulle sue tracce potrebbe esserci il Milan ma non solo. L’occasione potrebbe coglierla anche la Juventus, che proprio con il club spagnolo sta cercando di trattare il ritorno in bianconero di Alvaro Morata. Dunque un’occasione importante per i due club italiani che potrebbero fare leva sull’urgenza dei ‘Colchoneros’ di cedere.