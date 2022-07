Vogliono Kean, la Juventus dice sì con lo scambio

La Juventus riflette sulle prossime mosse di mercato e un’occasione potrebbe arrivare grazie a Moise Kean: l’idea a sorpresa che porta allo scambio

La Juventus studia le prossime mosse di mercato. I bianconeri sanno che l’ultimo mese (e poco più) di campagna trasferimenti dovrà servire per completare la rosa di Allegri, anche con altri innesti importanti.

Di obiettivi non ne mancano: dal ritorno di Morata, o comunque un attaccante, a Paredes o un altro regista che possa fare ordine in mezzo al campo. L’infortunio di Pogba ha poi complicato ulteriormente la situazione, ma rappresenta il classico imprevisto che può spingere a intraprendere una strada invece di un’altra sul mercato.

Lo sa, purtroppo, bene anche il Borussia Dortmund per un problema molto serio: il tumore diagnosticato ad Haller ha sconvolto anche il mercato dei tedeschi che si sono ritrovati a cercare una nuova punta. Diversi gli obiettivi valutati, da Dzeko a Icardi, con la possibilità che tra questi entri anche un bianconero.

Calciomercato Juventus, il Borussia pensa a Kean: scambio possibile

Il Borussia Dortmund ha, infatti, inserito tra i profili valutati anche quello di Moise Kean. Il 21enne attaccante non è uno degli incedibili della Juventus, tutt’altro. Con l’offerta giusta i bianconeri sono pronti a dare il via libera al suo addio e l’ipotesi Germania potrebbe anche decollare.

In particolare davanti alle avances del Borussia, la Juventus avrebbe risposto prospettando un doppio scambio: Akanji o Dahoud. Il primo è un difensore, in scadenza nel 2023, con valutazione intorno ai 35 milioni, pari a quella di Kean. Il secondo è un centrocampista di 26 anni, anche lui in scadenza tra un anno, che il club tedesco valuta 20-22 milioni: in questo di scambio con il mediano, dalla Germania dovrebbe partire anche un assegno di una decina di milioni come conguaglio. Questa la possibile trattativa con Kean in Germania e un nuovo rinforzo per la Juve.