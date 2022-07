Intreccio Juventus-Inter: Muriel fa partire il domino

L’Inter continua a pensare a nuovi colpi importanti da mettere a segno: Muriel può far scatenare un effetto domino da urlo

Novità importanti nell’ultimo mese di calciomercato: la sessione estiva regalerà nuove emozioni nel mese di agosto con Inter e Juventus sempre al top.

L’Atalanta vorrebbe chiudere in tempi brevi per il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, Andrea Pinamonti, protagonista nell’ultima stagione in prestito all’Empoli con gol e assist importanti. In questo modo arriverà una cessione tra Muriel e Zapata con la Juventus sempre molto interessata all’ex Udinese.

In questo modo con i soldi incassati dalla cessione di Pinamonti, la stessa Inter potrebbe pensare ad un nuovo colpo in difesa: nel mirino c’è da tempo il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic, dopo l’affare sfumato di Bremer che si è trasferito alla Juventus.

Calciomercato Juventus-Inter, intreccio da urlo

La dirigenza della Fiorentina gli avrebbe offerto anche un rinnovo contrattuale di tre anni: la trattativa è in fase di stallo con il pressing asfissiante da parte dell’Inter, che ha intenzione di rinforzare il reparto difensivo, soprattutto in caso di addio di Milan Skriniar, sempre in contatto con il PSG. Nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro con i nerazzurri sempre protagonisti sul fronte calciomercato: idee interessanti in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che continua a lavorare senza sosta.