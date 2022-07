Ancelotti lo rifiuta: la Juventus spera nel grande colpo

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in attacco da affiancare a Dusan Vlahovic: Ancelotti lo rifiuta e i bianconeri sperano

Il futuro della Juventus si sta costruendo in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo una prima parte bloccata, i bianconeri con gli arrivi di Di Maria e Pogba a zero e quello di Bremer in difesa, hanno premuto l’acceleratore e ora vogliono continuare a portare nuovi innesti nella rosa di Massimiliano Allegri.

In particolare sembrerebbe servire qualche rinforzo in attacco, dove dopo l’addio di Morata c’è bisogno di una nuova spalla per Dusan Vlahovic. Così il mirino bianconero sembrerebbe essere puntato su un bomber che è stato offerto al Real Madrid, ma rifiutato da Ancelotti.

Calciomercato Juventus, speranza Werner: il Real Madrid lo rifiuta

Il futuro di Timo Werner al Chelsea sembrerebbe essere in bilico, visto che la sua posizione nelle gerarchie del club sembrerebbe essere scesa vertiginosamente. Sulle tracce del bomber tedesco ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Vlahovic.

Secondo quanto riportato da ‘OkDiario’, il Chelsea avrebbe offerto Werner al Real Madrid, ma il club spagnolo avrebbe rimandato al mittente l’offerta, poiché il bomber tedesco non rientrerebbe nei piani madridisti. Così la Juventus può continuare a sperare con i ‘Blancos’ che si defilano.