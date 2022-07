Monza, Galliani scatenato: offerta per l’ex campione d’Europa

Prosegue ininterrottamente il mercato stellare del Monza, che ci ha provato per un altro centrocampista dal curriculum molto importante

È ancora Adriano Galliani il protagonista del mercato. L’ad del Monza non ha concluso la sua campagna acquisti ed è alla ricerca innanzitutto di un centravanti importante, senza però dimenticare le possibili occasioni di mercato che gli si pongono davanti.

Una di queste risponde al nome di William Carvalho, centrocampista del Betis con il contratto in scadenza nel 2023. Con un rinnovo ancora lontano, il portoghese rappresenta un’opportunità interessantissima, specie essendo un campione d’Europa e avendo maturato quasi 400 partite tra club e nazionale.

Per lui Galliani, stando a quanto riporta ‘AS’, avrebbe già avanzato un’offerta. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi della salvezza. Obiettivo che, come ha spesso dichiarato, dev’essere raggiunto il più in fretta possibile, per poi puntare al decimo posto, vero sogno dei brianzoli.

Monza, offerta per William Carvalho: risposta negativa

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, però, il Betis avrebbe declinato la proposta dei biancorossi. Alla base ci sarebbe la formula scelta dal Monza, che non garantisce l’addio definitivo del portoghese. I due milioni di prestito più sei di riscatto non soddisfano gli spagnoli, che vorrebbero evitare una cessione a titolo temporaneo, data l’imminente scadenza del contratto.

Sulle sue tracce si sono fatti avanti anche Galatasaray e Lione, ma la richiesta del Betis tra gli 8 e i 10 milioni non è ancora stata raggiunta. Lo scambio con Aouar non decolla e al momento William Carvalho non vive una situazione idilliaca. Resterà da vedere se il Monza riproverà ad imbastire la trattativa in maniera diversa, o se gli altri club esteri avanzeranno una proposta migliore.