Assist dell’Inter, la Juventus ha il nuovo attaccante

Dall’Inter potrebbe arrivare l’assist che consente alla Juventus di chiudere l’acquisto del nuovo attaccante: lo scenario

Alla Juventus grazie all’Inter. Potrebbe essere questo lo scenario che regala ad Allegri il nuovo attaccante. La società bianconera è alla ricerca di un nuovo rinforzo nel reparto avanzato.

Anche se l’infortunio di Pogba ha reso l’acquisto di un centrocampista (in pole c’è Paredes) più urgente, Cherubini non dimentica la necessità di regalare al proprio tecnico un calciatore che possa giocare con o al posto di Vlahovic.

Un aiuto in questo senso potrebbe arrivare dall’Inter che ha praticamente chiuso una cessione. E’ Andrea Pinamonti ad essere pronto a lasciare Milano di trasferirsi soltanto di pochi chilometri: l’attaccante è destinato, infatti, ad andare all’Atalanta. L’accordo per una cifra intorno ai quindici milioni di euro è stato trovato e il calciatore, dopo aver rifiutato diverse destinazioni tra le quali la Salernitana, è pronto a dire sì. L’arrivo di Pinamonti alla corte di Gasperini potrebbe però tramutarsi in una buona notizia per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Pinamonti porta il bomber

Come detto i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e l’arrivo di Pinamonti a Bergamo potrebbe essere il preludio all’addio di Luis Muriel. Il colombiano è da tempo accostato alla Juventus e nelle prossime settimane potrebbe intensificarsi la trattativa.

Per convincere l’Atalanta, comunque orientata a dare il via libera alla cessione di Muriel, la Juventus potrebbe pensare anche di offrire Daniele Rugani, considerato che Gasperini potrebbe essere costretto a fare a meno di Palomino per un lungo periodo.

Con Muriel valutato intorno ai 15 milioni, considerato il contratto in scadenza nel 2023, e Rugani intorno ai 5-6 milioni, la Juventus dovrebbe accompagnare la proposta con un conguaglio di circa 10 milioni di euro. Pista da tenere in considerazione: Muriel alla Juve ora si può, grazie all’Inter…