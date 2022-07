Guardiola inguaia il Milan: Leao è l’erede da 100 milioni

Un intreccio da urlo con il tecnico Pep Guardiola e il suo Manchester City potrebbe allontanare Rafael Leao dal Milan: 100 milioni di euro

Stefano Pioli ha dovuto aspettare molto, ma alla fine potrà contare anche sulle prestazioni di Charles De Ketelaere. Il Milan, dopo una lunga attesa, ha trovato l’accordo col Club Brugge sulla base di circa 33 milioni di euro di parte fissa più bonus (intorno ai 2). Il gioiello belga sbarcherà nelle prossime ore in città per sottoporsi alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto.

Un esborso economico certamente di rilievo, che attesta il fortissimo apprezzamento della dirigenza rossonera e del tecnico verso la pedina in questione. Maldini e Massara, però, non intendono fermarsi: ora lavoreranno per regalare all’allenatore un difensore e un centrocampista in grado di sostituire Franck Kessie. Con un occhio sempre attento al fronte uscite, visto che la rosa contiene più di un elemento tenuto d’occhio dai top club europei. Leao, senza dubbio, appartiene a tale categoria. In particolare, l’esterno portoghese – il cui contratto è in scadenza giugno 2024 e il rinnovo è tutt’altro che scontato – potrebbe rientrare in un intreccio da urlo con il Manchester City targato Pep Guardiola.

Calciomercato Milan, Leao erede da 100 milioni: intreccio da urlo con Guardiola

I ‘Citizens’ stravedono per Vinicius Jr. e non è da escludere che decidano di rendersi protagonisti di una vera e propria mossa folle, economicamente parlando, pur di accaparrarsi il fenomeno brasiliano. Se così fosse, il Real Madrid potrebbe convincersi a puntare successivamente proprio sul classe ’99 rossonero, molto stimato sia da Carlo Ancelotti che dal patron Florentino Perez. Il Milan, dal canto suo, potrebbe dire sì ad una super offerta sui 90-100 milioni di euro. Il futuro ci dirà se lo scenario ipotetico in questione diventerà realtà.