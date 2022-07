Juventus, Pogba out: l’assist del Milan

L’infortunio di Pogba cambia i piani della Juventus: non solo Paredes, occhi in Serie A per il centrocampista

La Juventus ha già dovuto fare i conti con i primi problemi dall’infermeria. Paul Pogba si è fermato qualche giorno fa per un problema al ginocchio che ha evidenziato una lesione al menisco.

Lo stop del top player francese potrebbe essere almeno di 45 giorni. Di conseguenza Pogba salterà l’inizio del campionato e questo cambierà inevitabilmente i piani di mercato della Juventus. In questo momento la dirigenza bianconera sta sondando il terreno per diversi centrocampisti. Leandro Paredes del Paris Saint-Germain è una delle priorità ma la ‘Vecchia Signora’ sta valutando anche altri profili in Serie A da aggiungere al centrocampista argentino ex Roma.

Juventus, Bakayoko nel mirino: ‘assist’ del Milan

La Juventus sta sondando il terreno anche per Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023 col Napoli e calciatore tecnico che piace a Massimiliano Allegri. Anche Zielinski è una possibilità, nonostante gli estimatori in Premier League. Il nome di Milinkovic-Savic, invece, rimane sempre la suggestione di mercato ma difficilmente raggiungibile in termini economici.

Come riportato da ‘calciomercato.it’, ci sarebbe anche l’opzione Tiemoue Bakayoko.Il Milan sarebbe disposto ad annullare il prestito dal Chelsea per ‘favorire’ altre pretendenti e la Juventus è una di quelle.