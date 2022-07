Il Real pesca il vice Benzema in Serie A: la risposta della big

Il Real Madrid pesca in Serie A per il vice Benzema: la risposta della big allo scambio

Il Real Madrid sta cercando un vice Benzema per la prossima stagione, un attaccante che accetti il ruolo di secondo piano rispetto al francese ma che possa essere funzionale alla squadra di Ancelotti.

Il club campione d’Europa in carica, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, sta sondando il terreno per Timo Werner, finito anche nel mirino della Juventus. L’attaccante del Chelsea, però, non è l’unica pista seguita da Florentino Perez che, infatti, sta valutando anche un attaccante di Serie A. Si tratta di Edin Dzeko, attuale centravanti dell’Inter, ormai oscurato dal ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku che potrebbe strappargli via la maglia da titolare per riproporre la coppia con Lautaro Martinez.

Il Real offre Mariano Diaz per Dzeko

Carlo Ancelotti gradirebbe un attaccante come Dzeko nel suo parco attaccanti e visto il contratto del bosniaco fino al 2023, il Real Madrid potrebbe garantirselo per una cifra irrisoria. I blancos hanno in mente di offrire all’Inter il cartellino di Mariano Diaz, attaccante dominicano classe ’93.

Diaz, però, non corrisponde all’identikit cercato dall’Inter e Simone Inzaghi non ha intenzione di lasciare andare un attaccante del livello di Dzeko per uno che non ha dimostrato ancora molto. L’offerta del Real potrebbe andare già in fumo vista anche la voglia del bosniaco di giocarsi le sue chance in nerazzurro.