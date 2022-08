L’Inter saluta Sanchez: tutti i dettagli

Dopo tre anni, l’Inter dà l’addio ad Alexis Sanchez: ecco tutti i dettagli dell’affare

Per l’accordo tra Sanchez e l’Inter manca solo l’ufficialità. L’attaccante cileno è pronto a lasciare Milano dopo tre anni per accasarsi all’Olympique Marsiglia, ma non prima di aver ricevuto una lauta buonuscita.

Da quanto emerge, Sanchez riceverà dal club nerazzurro ben cinque milioni di euro per la risoluzione del contratto in scadenza nella prossima stagione. In questo modo può liberarsi per firmare a parametro zero con il suo prossimo club.

Sanchez, il futuro è in Ligue-1: affare fatto con l’Olympique Marsiglia

Appena arriverà l’ufficialità della rescissione, con ogni probabilità Sanchez volerà in Ligue-1. L’offerta della squadra allenata da Tudor è di 2,5 milioni all’anno per due anni, l’agente del calciatore spinge per arrivare a tre, ma le sensazioni sono positive e l’affare è destinato ad andare in porto.