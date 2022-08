L’attaccante torna a casa: Milan e Juventus rassegnate

Niente da fare per Milan e Juventus, destinate a non portare in Serie A il big della Premier League: nel suo futuro c’è un ritorno a casa

Continua a muoversi lentamente il mercato di Milan e Juventus. I rossoneri nel reparto offensivo hanno appena chiuso De Ketelaere, ma sono ancora alla ricerca di un attaccante che possa ruotare con Origi e Giroud, in attesa di Ibrahimovic. La Juventus, invece, vuole un altro giocatore offensivo, possibilmente duttile, per alternarsi con il tridente titolare.

Tra i vari nomi emersi in comune tra le due squadra c’era quello di Timo Werner. L’attaccante tedesco è reduce da una stagione sotto le aspettative al Chelsea e non è da escludere una sua partenza in questa sessione di mercato. I Blues si sono già riparati con Sterling, che potrà anche occupare la posizione di attaccante centrale nelle idee di Tuchel, che ama giocare senza un riferimento offensivo di peso.

Werner, il ritorno al Lipsia è l’opzione più probabile: Milan e Juventus indietro

Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il Red Bull Lipsia si sarebbe fatto avanti per Werner. Per il giocatore, esploso proprio in Bundesliga, si tratterebbe di un ritorno a ‘casa’. Le parti si sarebbero incontrate nella giornata di domenica e il colloquio avrebbe dato una spinta importante per superare le dirette concorrenti.

Sullo sfondo rimane sempre l’ambizioso Newcastle, con cui però il Chelsea non ha avuto contatti diretti. Così come per il Milan che, nonostante l’interesse, sembra porsi a lato della trattativa, probabilmente per i costi decisamente fuori dagli standard attuati negli ultimi anni.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore stesso. Se Werner opterà per un ritorno dove tutto è nato, Milan e Juventus dovranno guardare altrove per rinforzare i rispettivi reparti offensivi.