La Juventus rompe gli indugi: super offerta per Milinkovic-Savic

L’infortunio di Pogba obbliga la Juventus a tornare sul mercato: super offerta per Milinkovic-Savic

L’infortunio di Paul Pogba preoccupa la Juventus che è costretta a cambiare i propri piani di mercato. Inoltre si sono aggiunti anche gli infortuni di Aké e McKennie.

La ‘Vecchia Signora’ sta pensando a un nuovo nome da mettere a disposizione di Allegri prima dell’inizio del campionato. Il nome che alletta sempre i bianconeri è quello di Sergej Milinkovic-Savic ma è quasi impossibile, arrivati ad agosto, convincere la Lazio ad imbastire una trattativa. Secondo quanto riportato da ‘Enganche’, la Juventus è pronta a presentare una prima offerta di 50 milioni di euro ai biancocelesti, con la possibilità di inserire il cartellino di giovani come Nicolò Rovella.

La pista Milinkovic non decolla per la Juve

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, invece, la Juventus non starebbe spingendo per Milinkovic-Savic, vista la richiesta troppo alta di Lotito. I bianconeri sarebbero orientati verso Leandro Paredes che, invece, appare una pista più percorribile, visti i contatti già allacciati con l’entourage del centrocampista argentino. Sarebbe quindi ancora molto in salita la strada che porta al centrocampista serbo.