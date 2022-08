È duello per l’esubero di Conte: derby italiano

Novità importanti in Serie A visto che nel mirino c’è l’esubero del Tottenham guidato da Antonio Conte: l’affare può sbloccarsi a breve



Il Milan vorrebbe rinforzare ancor di più il reparto difensivo, ma nelle ultime ore c’è anche il forte interessamenteo della Roma per l’esubero di Conte.

Come svelato dal quotidiano inglese Time, il difensore Japhet Tanganga potrebbe partire a breve visto che non rientra nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione. Il Milan è stato uno dei primi club che si è interessato a lui, ,ma finora non c’è stato ancora un accordo. La Roma si è inserita nelle ultime ore visto che il tecnico portoghese, José Mourinho, lo conosce molto bene dai tempi della sua esperienza con gli Spurs.

Idee suggestive per un mese di agosto che si preannuncia bollente per le numerose trattative di mercato da portare a termine. Duello a distanza tra Milan e Roma per provare l’assalto vincente a Tanganga, che vorrebbe andar via per una nuova avventura suggestiva della sua carriera.

Calciomercato, conosciamo meglio Tanganga

Il difensore classe 1999, Tanganga, è un centrale molto fisico, molto bravo sia nell’anticipo che nella fase di impostazione in possesso. Le sue stagioni sono state condizionate anche da numerosi infortuni che hanno bloccato la sua crescita. In questo modo Roma e Milan continuano ad essere molto attive sul fronte calciomercato per provare così un colpo da urlo rinforzando le loro rispettive rose. Idee interessanti in vista della prossima stagione con la Serie A che non resta a guardare.