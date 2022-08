Juventus, Pogba rientra nel 2023: “Inter, Milan e Roma più avanti”

Pogba potrebbe rientrare nel 2023: l’analisi del giornalista sulla attuale situazione della Juventus

Paul Pogba fa tremare la nazionale francese e la Juventus. L’infortunio dell’ex Manchester United cambia inevitabilmente i piani di mercato della Juventus.

Pogba è ad un bivio ma ha deciso di non operarsi. Il rischio è che possa stare fuori anche 4 mesi e saltare quindi il mondiale, tornando addirittura nel 2023. I bianconeri stanno valutando un’eventuale occasione di mercato per ovviare all’infortunio di Pogba. Paredes è il nome in prima linea per il centrocampo bianconero ma intanto, in merito alla situazione della Juventus, è intervento il giornalista Furio Focolari che ha parlato a ‘Radio Radio’.

Pogba out: “Inter, Milan e Roma più avanti della Juve”

Le parole di Focolari che ha messo a confronto l’attuale valore della Juventus con quello di Inter, Milan e Roma, vera rivelazione del calciomercato estivo: “Sicuramente Allegri non riavrà Pogba prima del 2023. Le due milanesi sono avanti alla Juventus e la Roma sta facendo una campagna acquisti molto importante e senza spendere”.