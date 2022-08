Juventus, Pogba vola in Francia: nuovo consulto per l’infortunio

L’infortunio Paul Pogba preoccupa la Juventus ma anche la Nazionale francese: il centrocampista vola a Lione per ulteriori consulti

La nuova stagione di Serie A sta per iniziare e la Juventus deve ancora completare la rosa. Gli arrivi importanti in questa sessione di calciomercato hanno sicuramente rinforzato la rosa di Massimiliano Allegri, anche se poi la delusione è arrivata a causa degli infortuni.

Infatti Paul Pogba, tornato alla Juventus dopo i sei anni al Manchester United, ha rimediato la lesione del menisco del ginocchio destro. La preoccupazione in casa Juventus è subito stata alta, visto che c’è il rischio che il francese debba rimanere ai box per quattro mesi, mettendo a repentaglio anche la partecipazione al Mondiale con la Nazionale francese. Quest’oggi dall’aeroporto di Caselle Pogba è partito per la Francia, precisamente verso Lione, dove si sottoporrà a nuovi consulti medici per cercare di accorciare i tempi di recupero, che per ora si prospettano essere molto lunghi.