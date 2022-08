‘Acconto’ dal Tottenham: Conte non molla il suo pupillo

Possibile ‘acconto’ del Tottenham per un big nerazzurro: Conte non molla il suo pupillo e potrebbe presto tornare alla carica

“Spero di aiutare la squadra a tornare ai grandi successi di un tempo. Gli obiettivi del club sono i miei obiettivi per le prossime stagioni, spero di vincere dei trofei”.

“L’unica cosa che posso promettere è che darò tutto me stesso”. Dopo la lunga trattativa e l’ufficialità, Charles De Ketelaere si è presentato così ai tifosi del Milan. Il club rossonero vuole alzare ulteriormente l’asticella dopo il trionfo in campionato e tornare di nuovo protagonista anche in Europa. Con un De Ketelaere in più in rosa, ma senza Renato Sanches. Il portoghese, infatti, sarà annunciato nelle prossime ore dal Paris Saint-Germain. Il centrocampista ha accettato la corte dei parigini, costringendo Maldini e Massara a virare su altri obiettivi. Nel frattempo, la priorità in difesa è Tanganga del Tottenham. Anche per il difensore, però, non manca la concorrenza.

Calciomercato Inter, Conte insiste per Barella

Oltre alla Roma, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su Tanganga. Una pista che potrebbe essere privilegiata dal Tottenham e da Antonio Conte. Il difensore, infatti, potrebbe rappresentare per gli ‘Spurs’ un importante ‘acconto’ per l’eventuale assalto futuro a Nicolò Barella. Il tecnico vuole riavere con sé uno dei suoi pupilli nerazzurri e la società nerazzurra è già avvisata. In ogni caso, per strappare il centrocampista all’Inter serviranno almeno 70 milioni di euro complessivi.