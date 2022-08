Vogliono toglierlo alla Juventus: è corsa a tre di fuoco

Aumenta la concorrenza per un calciatore nel mirino della Juventus in ambito di calciomercato: spunta una nuova pretendente, è corsa a tre

La Juventus continua a lavorare alacremente sul calciomercato. Tra gli obiettivi de ‘La Vecchia Signora’, come noto, c’è anche l’acquisto di un vice Vlahovic all’altezza da qui alla chiusura della finestra di trasferimenti. Serve inoltre che il profilo in questione, allo stesso tempo, sia in grado di agire sulla fascia sinistra, vista la situazione Chiesa.

A causa delle difficoltà riscontrate per arrivare ad Alvaro Morata (il preferito in assoluto di mister Massimiliano Allegri), sta prendendo quota nelle ultime ore la pista che porta al nome di Giacomo Raspadori del Sassuolo. Le caratteristiche del classe 2000, senza dubbio, rispecchiano alla perfezione le necessità dei torinesi per quanto riguarda il reparto offensivo. L’affare, però, non è scontato a causa di diversi motivi, a cominciare dalla valutazione elevata dei neroverdi (almeno 40 milioni di euro). Poi c’è la concorrenza: il Napoli si è mosso prima e ha già strappato il sì del calciatore.

Calciomercato Juventus e Napoli, allarme Raspadori: irrompe il Borussia Dortmund

I partenopei, per giunta, hanno pure avanzato una prima offerta al club emiliano da 30 milioni, rispedita al mittente. Ma, stando a quanto riferisce ‘Il Mattino’, per via dell’irruzione della Juventus – che a breve avrà un incontro con gli agenti del talento italiano – l’operazione con la compagine azzurra sarebbe entrata in una fase di stallo. E non è tutto: nella corsa pare si sia inserito il Borussia Dortmund, a caccia di un sostituto di Haller. L’assalto dei gialloneri a Simeone – altra opzione in orbita Napoli – non è andato a buon fine. Ora i tedeschi, dunque, avrebbero puntato il mirino su Raspadori: Juventus e Napoli sono avvisate.