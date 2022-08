UFFICIALE | La Roma piazza il colpo Wijnaldum

Ora c’è anche l’ufficialità, Georginio Gregion Emile Wijnaldum è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma



È ufficiale l’ultimo colpo di mercato della Roma targata José Mourinho: depositato il contratto di Georginio Gregion Emile Wijnaldum, nuovo centrocamposto della compagine giallorossa.

Dopo l’arrivo di ieri pomeriggio in Italia, ora Georginio Wijnaldum è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. A “concretizzare” il trasferimento è la Lega di Serie A che su proprio sito ufficiale ha confermato il deposito del contratto da parte del club giallorosso.

Il giocatore classe ’90 arriva in prestito dal Paris Saint-Germain: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. A fine stagione, la Roma potrebbe decidere di acquistare a titolo definitivo il centrocampista olandese versando otto milioni di euro nelle casse del club transalpino.

Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo di Wijnaldum

Un colpo di assoluto spessore per la Roma che prosegue nella sua importantissima campagna di rafforzamento. Quello di Wijnaldum è il quinto innesto per la squadra di José Mourinho, reduce dalla vittoria della Conference League che ha riacceso gli entusiasmi della piazza giallorossa.

Classe ’90 originario di Rotterdam, Georginio Gregion Emile Wijnaldum arriva a Roma dopo l’esperienza in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint-Germain: lo scorso anno ha collezionato trentotto gettoni di presenza, con tre gol ed altrettanti assist. Ha fatto benissimo anche in Premier League, vivendo anni importanti con il Liverpool. I numeri parlano chiaro: 237 presenze, 22 gol e 16 assist con i Reds con cui ha vinto un campionato, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un mondiale per club.