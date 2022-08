Atalanta, attenzione al Newcastle: assalto improvviso

Dall’Inghilterra potrebbe partire un assalto improvviso a un big dell’Atalanta: la ‘Dea’ chiede 15 milioni per la partenza

Il calciomercato dell’Atalanta non è stato certamente dei più entusiasmanti, ma Gasperini fino ad ora è comunque riuscito a mantenere i big nella rosa. L’obiettivo della ‘Dea’ ovviamente sarà quello di riscattate la deludente stagione scorsa cercando di tornare a occupare un posto per tornare in Europa, cosa che quest’anno mancherà.

Nel frattempo l’Atalanta potrebbe subire l’assalto di uno dei club economicamente più stabili in Inghilterra, ovvero il Newcastle. Nel mirino un attaccante di Gasperini.

Calciomercato Atalanta, Muriel nel mirino del Newcastle

Luis Muriel nell’Atalanta continua a non essere una prima scelta, rimanendo all’ombra di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano visto il suo rendimento annuale meriterebbe anche più spazio e a mettere gli occhi su di lui potrebbe essere un club di Premier League.

Secondo quanto riportato da Emre Konur sarebbe il Newcastle ad aver puntato Muriel per rinforzare l’attacco. L’Atalanta chiede almeno 15 milioni per strappare il bomber colombiano alla rosa di Gasperini. Vedremo se il club inglese deciderà di affondare il colpo o meno.