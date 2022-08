Inter, finisce subito nel mirino: nuovo acquisto sulla graticola

A una settimana dall’inizio della nuova stagione finisce nel mirino delle critiche il nuovo acquisto dell’Inter

Manca una settimana all’esordio in campionato contro il Lecce per l’Inter, che però nell’ultima amichevole ha mostrato diverse lacune soprattutto a livello difensivo incassando quattro gol dal Villareal. Simone Inzaghi non si è detto preoccupato al termine della partita, ma ovviamente qualcosa andrà rivisto prima dell’inizio ufficiale della stagione.

In particolare a finire al centro delle critiche sembrerebbe essere un nuovo acquisto, che sembrerebbe non convincere al massimo in quanto a personalità al centro del campo.

Inter, Asllani al centro delle critiche: crescono i dubbi

Uno dei nuovi acquisti dell’Inter in questa sessione di calciomercato estiva è Kristjan Asllani. Il centrocampista arrivato dall’Empoli avrà il ruolo di possibile erede di Marcelo Brozovic. Ma in questo inizio di avventura qualcosa sembrerebbe ancora non convincere.

Infatti nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ si sottolinea come le qualità per sostituire il centrocampista non mancano ad Asllani. Però non avrebbe ancora una personalità abbastanza forte per mettere in cassaforte la palla in situazioni difficili. Dunque toccherà al centrocampista sciogliere i dubbi e far ricredere tutti durante la stagione.