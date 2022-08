Cessione e rottura totale: Inzaghi è furioso

Una situazione del tutto nuova in casa Inter: nei prossimi giorni potrebbe esserci una cessione da urlo in casa nerazzurra, furioso Inzaghi

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: l’Inter potrebbe pensare anche ad un addio eccellente per snellire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Come svelato dall’edizione di “Tuttosport” c’è stato un incontro tra lo stesso allenatore dell’Inter e il presidente Zhang, arrivato al quartier generale della compagine nerazzurra. Mister Inzaghi gli ha fatto una richiesta specifica, ossia quella di non cedere i migliori giocatori a disposizione per continuare a credere nel progetto entusiasmante della società milanese.

Per lo stesso tecnico piacentino sia Milan Skriniar che Denzel Dumfries sono due profili di vitale importanza per il suo 3-5-2 e non vorrebbe vederli altrove nei prossimi giorni: la sua richiesta è stata molto chiara cercando così di convincere la dirigenza a fare uno sforzo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, cessione possibile per Inzaghi

Finora lo stesso Inzaghi è stato davvero felice per i colpi arrivati e del ritorno, in particolar modo, di Romelu Lukaku a Milano, ma la sua preoccupazione principale è quella di veder andar via uno tra Skriniar e Dumfries, visto che sono considerati fondamentali per il progetto nerazzurro. Ma non è detta l’ultima parola con una possibile cessione nelle prossime settimane: tanti top club europei sono sulle tracce dei due giocatori dell’Inter, pronti anche ad accettare offerte davvero irrinunciabili.