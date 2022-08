Il centrocampista si libera a zero: derby Milan-Inter

Sempre alla ricerca di occasioni di mercato, specie a zero, Milan e Inter saranno due candidate per prendere il futuro parametro zero

Inter e Milan hanno mostrato a più riprese la loro abilità di cogliere al balzo le occasioni di mercato. Marotta è stato artefice di un capolavoro con Lukaku, ma ha preso a zero anche Calhanoglu e Mkhitaryan negli ultimi anni, solo per citarne alcuni. Maldini, dal canto suo, si è portato a casa Origi in questa stagione, oltre ad aver preso a poche manciate di euro giocatori importanti come Giroud o Kalulu.

Un altro nome che potrebbe entrare nell’orbita dei due club milanesi è quello del centrocamista portoghese William Carvalho. Attualmente in forza al Betis, ha il contratto in scadenza nel 2023, ed è destinato a giocare la sua ultima stagione con la maglia biancoverde.

Il Galatasaray ha deciso di puntare su Torreira, chiudendogli le porte per un trasferimento in Turchia. Lo stesso pare aver fatto il Lione, deciso a non continuare lo scambio con Aouar. Ecco quindi che per il classe ’92 si tratterà quasi certamente dell’ultima stagione con la maglia del Betis.

William Carvalho è un’occasione: ipotesi duello Milan-Inter

Centrocampista roccioso, dotato di grande fisicità e in grado all’occorrenza di giocare come centrale difensivo, Carvalho a zero è di certo un calciatore che può fare molto comodo in rosa. Nel suo palmares c’è anche l’Europeo vinto nel 2016 contro la Francia, con lo storico gol di Eder ai supplementari.

La sua esperienza in club che ormai hanno optato per una linea sempre più verde come Milan e Inter potrebbe fare molto comodo. Nella prossima stagione potrà accendersi un derby di mercato molto interessante: vedremo quali saranno gli aggiornamenti nei prossimi mesi.