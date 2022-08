La Juventus non si ferma: Depay dopo Kostic

Dopo Kostic la Juventus accelera anche per Memphis Depay: ecco perché è una priorità

La Juventus continua a lavorare spedita sul mercato e nelle prossime ore accogliere il nuovo acquisto Filip Kostic, in arrivo dall’Eintracht Francoforte. Il mercato degli attaccanti per i bianconeri, però, non finisce qui.

La ‘Vecchia Signora’ vuole anche un vice Vlahovic che possa anche giocare da seconda punta. Rimane viva, se pur con non poche complicazioni, la pista Morata. Si spegne, invece, la suggestione Luis Muriel, sempre più vicino al Newcastle. Ecco che la pista concreta e più avvicinabile è quella che porta a Memphis Depay, pallino della dirigenza bianconera ormai da diversi mesi. L’olandese ha un contratto col Barcellona fino al 2023, ma i blaugrana lo sacrificherebbero per liberare spazio in rosa e svincolarsi da un ingaggio pesante.

Depay pista concreta per la Juventus

La trattativa deve ancora entrare nel vivo tra i due club. La Juventus potrebbe garantire a Depay 5 milioni di ingaggio, potendo usufruire del Decreto crescita. Non ci sono ancora le basi per poter dare per avviato l’affare. Ciò che è certo è che la Juventus sta mettendo Depay in cima alla lista, avendo valutato attentamente le complicate situazioni di Muriel, Morata ma anche di Martial che sta ricominciando ad avere spazio nel Manchester United.