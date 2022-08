L’Inter ostacola il Milan, scatta il derby di mercato

Tra il Milan e Diallo si mette… l’Inter. Anche il club nerazzurro sulle tracce del difensore franco-senegalese

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza dell’Inter nella corsa ad Abdou Diallo. Il difensore classe ’96 nel mirino delle due compagini milanesi.

Da tempo nel mirino del Milan, Abdou Diallo ora è anche un obiettivo dell’Inter. Difensore franco-senegalese classe ’96, potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain che – dal canto suo – punta a rinforzare il pacchetto arretrato con l’ingaggio di Milan Skriniar.

Un’operazione, quella tra l’Inter e Diallo, slegata dall’interesse del club parigino per Skriniar. Il club nerazzurro cerca in Francia un nuovo difensore e potrebbe ostacolare il Milan nella corsa al difensore centrale originario di Tours.

Calciomercato Milan, concorrenza Inter per Diallo

Abdou Diallo è in uscita dal Paris Saint-Germain che valuta il difensore ex Borussia Dormtund circa quindici milioni di euro e attende l’offerte giusta. Il Milan lo segue da tempo e punta ad ingaggiarlo in prestito, ma ora dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Inter in queste ultime settimane di trattative.

Cresciuto nel settore giovanile del Monaco, in questi anni ha giocato tra Belgio e Germania prima di tornare in Francia. Lo scorso anno ha raccolto sedici gettoni di presenza tra campionato e coppe. Potrebbe lasciare Parigi in prestito, con destinazione Milano. Resta da capire se sponda rossonera o nerazzurra.