Blitz PSG, che notizia per Inzaghi: Chelsea all’assalto

Che Milan Skriniar sia ancora in ballo sul mercato dei top club europei non è una novità dell’ultimo minuto. Il difensore centrale slovacco ha partecipato alla fase di preparazione precampionato agli ordini di Inzaghi con impegno e dedizione, ma senza dimenticare che su di lui c’è la forte pressione del Paris Saint-Germain da un lato e le occhiate improvvise del Chelsea dall’altro.

Questa contesa non fa di certo bene all’ambiente nerazzurro, già a corto di buoni rimpiazzi in una difesa che ha avuto qualche intoppo nel corso delle ultime amichevoli. Ma adesso la tensione su di lui è stata drasticamente allentata: nelle ultime ore è trapelata la notizia di un inserimento improvviso da parte del PSG su Wesley Fofana, giovane difensore francese di proprietà del Leicester City e principale obiettivo per la difesa del Chelsea.

Calciomercato, Fofana nuovo obiettivo conteso: l’Inter resta guardinga

Il club londinese sarebbe in procinto di muovere la terza offerta per il cartellino del calciatore, complice l’inedito pressing della rivale parigina alle spalle. L’Inter non deve tuttavia abbassare la guardia: nel caso in cui il Chelsea dovesse riuscire a mettere le mani su Fofana a questo giro, il PSG potrebbe rilanciare ancora più forte su Skriniar lasciando Inzaghi senza un titolare di spessore a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A. Un rischio enorme dunque, da evitare a qualunque costo.