Pazza idea dal Real Madrid: c’è anche l’Inter

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: pronto il colpo dal Real Madrid, ma attenzione anche alle sirene provenienti da Milano

Novità importanti nei prossimi giorni con il duello a distanza tra Juventus e Inter per il colpo in difesa: in arrivo direttamente dal Real visto che non rientra nei piani di Ancelotti.

Alvaro Odriozola è pronto a lasciare nuovamente il club spagnolo dopo il prestito alla Fiorentina: non è avvenuto il riscatto e così è tornato al Real Madrid. Il suo profilo è davvero interessante, ma Carlo Ancelotti non sembra voglia puntare sul terzino spagnolo, pronto a cambiare nuovamente aria.

Con il possibile addio di Luca Pellegrini, in questo modo lo stesso De Sciglio sarebbe dirottato sulla fascia sinistra: la Juventus potrebbe pensare così ad un colpo importante dando un’alternativa importante a Massimiliano Allegri.

Calciomercato, assalto anche dell’Inter per Odriozola

Se dovesse partire il laterale olandese, Denzel Dumfries, l’Inter dovrebbe avere già in mano un possibile sostituto: in quest’ottica il profilo del terzino spagnolo è davvero convincente visto che conosce già il campionato italiano dopo l’avventura a Firenze. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni con le varie dinamiche di calciomercato in atto da parte del club nerazzurro: ancora non è certa la permanenza del laterale nerazzurro. Inter e Juventus continuano a lavorare attivamente sul fronte calciomercato per puntellare le rispettive rose in vista della prossima stagione.